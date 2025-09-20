Trabzon'da şiddetli sağanak: Birçok ilçede heyelan meydana geldi

Yapılan uyarıların ardından adeta teyakkuzda bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınları ve heyelanlara anında müdahale etti. Yağış öncesinde rögarlar, ızgaralar ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, tıkanıklıkları açarak muhtemel riskleri azaltmaya çalıştı.

BİRÇOK İLÇEDE HEYELAN MEYDANA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri; Araklı ilçesi grup yolunda, Şalpazarı ilçesi Doğancı ve Gökçeköy mahallelerinde, Maçka ilçesi Armağan Mahallesi’nde ve Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yayla yolu üzerinde meydana gelen toprak kaymalarına hızla müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmaları yaptı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Şehrimizde yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde sahada çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşmaları mümkündür. Yağışların devam edeceği öngörüldüğünden, tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.