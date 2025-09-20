Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metrekareye yağan yağmur felaketi getirdi! Rize'de kabus dolu gece

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Rize’de sağanak yağış dört ilçede adeta kabusa neden oldu. Ardeşen’de derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle birçok evi su bastı.

Doğu Karadeniz 2 gündür etkisini artıran sağanakla mücadele ediyor. Gece boyunca devam eden sağanak özellikle Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. 

Metrekareye yağan yağmur felaketi getirdi! Rize'de kabus dolu gece - 1. Resim

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.

Metrekareye yağan yağmur felaketi getirdi! Rize'de kabus dolu gece - 2. Resim

Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.

Metrekareye yağan yağmur felaketi getirdi! Rize'de kabus dolu gece - 3. Resim

Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

Metrekareye yağan yağmur felaketi getirdi! Rize'de kabus dolu gece - 4. Resim

Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

