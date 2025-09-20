Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rize'de göz gözü görmüyor! Sel suları bungalovları koparıp götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Ayder yolunda dere kenarında bulunan 2 bungalov ise sel sularına kapıldı. O anlar kayıt altına alındı.

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü. Ardından en fazla yağış sırasıyla Güneysu-Handüzü Yaylası 132.9 kg ve Andon 127 kg olarak kayıtlara geçti.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ YERLERE SIĞINDI

Rize'de yağışlar nedeniyle taşan dereler ve heyelanlar sonrasında ise Ardeşen ilçesi Deremezra köyünde 4 kişilik bir aile araçlarını sel sularına kapılmak üzereyken araçlarını terk ederek bir eve sığınarak kurtuldu. Yine ilçenin Tunca Beldesi Orta Mahallede içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir aracın yolda biriken sudan dolayı ilerleyemeyerek bir tesise sığınarak kuruldu. DSİ tarafından verilen bilgiye göre Fındıklı ilçesindeki derelerin kritik seviyeye ulaştığı kaydedildi. Derenin taşma riskine karşı 15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken, Fındıklo öğretmenevi ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Rize'de göz gözü görmüyor! Sel suları bungalovları koparıp götürdü - 1. Resim

2 BGUNGALOV SEL SULARINA KAPILDI

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların akşam 18:00’e kadar devam edeceği bildirildi.

AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediyeler ve STK ekiplerinden 269 personel ve 80 aracın Rize'de sel bölgesinde görev yaptığı kaydedildi.

