2 bin litre hileli yağ ele geçirildi! Bu kadarına da pes

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Amasya'da ‘natürel sızma zeytinyağı’ adı altında satılan 2 bin litreden fazla hileli yağ ele geçirildi. Yapılan analizlerde ürünlerin farklı bitkisel yağların karıştırılmasıyla üretildiği belirlendi.

Amasya'da 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen 2 bin litreden fazla yağın farklı bitkisel yağlarının karıştırılarak üretildiği ortaya çıktı.

Mevzuata aykırı hile olayını bir araçta arama yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri belirledi.

2 BİN LİTRE YAĞA EL KONULDU

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şeyhcui Mahallesi'nde tüm gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla yapılan genel denetim sırasında bir araçta menşei belli olmayan, etiketsiz olarak satışa sunulan ve 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen ürünlerden numune alınmış ve araçta bulunan 2 bin 54 litre ürüne el konularak il müdürlüğümüz deposuna getirilmiştir. Alınan numunelerin yaptırılan analizleri sonucunda farklı bitkisel/tohum yağlarının karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

2 bin litre hileli yağ ele geçirildi! Bu kadarına da pes - 1. Resim

Açıklamada, "İlimizde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz rutin olarak devam etmekte olup tüketicilerinde etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları ve bu tür uygunsuzluklarla karşılaştıklarında; 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirimde bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

2 bin litre hileli yağ ele geçirildi! Bu kadarına da pes - 2. Resim

