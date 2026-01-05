Esenler’de otobüs durağına bırakılan 1 aylık bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen annenin, evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğum sonrasında bebeği annesine durağa bırakması için verdiği ortaya çıktı.

25 Aralık’ta Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Otobüs Durağı’nda puset içerisinde bir bebek olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde yaklaşık 1 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmişti.

KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alınmıştı. Polis ekipleri bebeği durağa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatmıştı. 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Esenlerde 1 aylık bebek otobüs durağına bırakılmıştı! Sır perdesi aralandı: 2 gözaltı

ANNE VE ANNEANNE YAKALANDI

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) gözaltına alındı. İki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Anne Jennet Dushemova’nın Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği ortaya çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası