Ankara’da 5 Ocak Pazartesi günü ASKİ tarafından yapılan duyurular sonrası su kesintisi birçok ilçede etkili olmaya başladı. Akyurt, Altındağ, Pursaklar, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Çankaya ve Kazan’da yaşanan kesintilerin nedenleri ve bitiş saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Başkent Ankara’da 5 Ocak 2026 Pazartesi günü ASKİ’nin açıkladığı plansız ve planlı su kesintileri, binlerce haneyi etkiledi. Ana isale hattı arızaları, kuraklık nedeniyle yaşanan basınç düşüklükleri ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde saatler süren kesintiler uygulanıyor. “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, ASKİ ilçelere göre kesinti takvimini paylaştı.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ!

ASKİ’nin resmi açıklamalarına göre Ankara genelinde yaşanan su kesintilerinin büyük bölümü Çubuk-Akyurt hattındaki 800 mm’lik ana içme suyu borusunda meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. Bu arıza nedeniyle özellikle Akyurt ve Altındağ ilçelerinde uzun süreli kesintiler uygulanıyor.

Öte yandan Pursaklar, Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut gibi ilçelerde ise kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle basınç düşüklüğü ve geçici su kesintileri yaşanıyor.

ASKİ Ankara su kesintisi! 5 Ocak Ankarada sular ne zaman gelecek? (Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle)

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre ilçelere göre suyun geliş saatleri farklılık gösteriyor.

Akyurt su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 08:30, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55, Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi-Beyazıt Mahallesi-Timurhan Mahallesi-Büğdüz Mahallesi-Atatürk Mahallesi-Balıkhisar Mahallesi-Kalaba Mahallesi-Cücük Mahallesi-Şeyhler Mahallesi-Çınar Mahallesi -Saracalar Mahallesi-Yeşiltepe Mahallesi-Güzelhisar Mahallesi

Altındağ su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 09:30, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55, Etkilenen Yerler: Peçenek Mahallesi Gicik Mahallesi

Pursaklar su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 09:50, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55, Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Geneli

Yenimahalle su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 10:00, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55, Etkilenen Yerler: Yeşilevler mahallesi, , Demetevler mahallesi, Demetgül mahallesi, Demetlale mahallesi, Özevler mahallesi, Aşağı Yahyalar mahallesi, Yukarı Yahyalar mahallesi, Çamlıca mahallesi, Yunus Emre mahallesi, Kaletepe mahallesi, Kayalar mahallesi, Barıştepe mahallesi, Işınlar mahallesi, Çarşı mahallesi, Anadolu mahallesi, Tepealtı mahallesi, Karşıyaka mahallesi, Karacakaya mahallesi, Yuva Köy mahallesi, Yakacık mahallesi, İlkyerleşim mahallesi, Uğur Mumcu mahallesi, Kardelen mahallesi, Ata mahallesi, Susuz mahallesi, Esentepe mahallesi, Serhat mahallesi, Beştepe mahallesi

Etimesgut su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 10:10, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55, Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Orhun Mahallesi , Göksu Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi , Tunahan mahallesi

Mamak su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 13:10, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:00, Etkilenen Yerler: Mamak İlçe Geneli

Keçiören su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 13:30, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55

Çubuk su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 14:00, Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:00, Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Atatürk Mahallesi

Sincan su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 10:40, Tamir Tarihi: 5.01.2026 13:00, Etkilenen Yerler: Fevzi çakmak mahallesinin bir kısmı

Gölbaşı su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 13:55, Tamir Tarihi: 6.01.2026 01:00, Etkilenen Yerler: İncek, Kızılcaşar, Taşpınar, Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Topaklı, Karşıyaka, G.O.P., Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Yurtbey, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz,Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt ve Kırıklı Mahalleleri

Kazan su kesintisi: Arıza Tarihi: 5.01.2026 08:15, Tamir Tarihi: 5.01.2026 17:30, Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar

ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ BUGÜN BİTİŞ SAATİ

Çankaya ilçesi genelinde etkili olan su kesintisi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü 11.10 ile 23.55 saatleri arasında ilçe genelinde su basıncında düşüş nedeniyle yaşanıyor.

