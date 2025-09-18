Trabzon'da AVM'de yangın! Alevler kontrol altında

Sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da yapıldı.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR VAR

Öte yandan milyonlarca lira zararın oluştuğu yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulurken, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.