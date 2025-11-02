Hatay'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru fırladı!
Güncelleme:
Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada aracın motoru yola fırlarken sürücün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Antakya çevreyolu otogar kavşağında yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan F.Ü. idaresindeki otomobilin motoru yola fırladı.
Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARABA HURDA YIĞINI OLDU
Hurdaya dönen otomobil, olay yerine gelen çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
