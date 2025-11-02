Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru fırladı!

Hatay'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru fırladı!

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada aracın motoru yola fırlarken sürücün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Antakya çevreyolu otogar kavşağında yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan F.Ü. idaresindeki otomobilin motoru yola fırladı.

Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARABA HURDA YIĞINI OLDU

Hurdaya dönen otomobil, olay yerine gelen çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

