Düğün değil savaş alanı! Davetliler kaçıştı, bir kadın ezildi

Düğün değil savaş alanı! Davetliler kaçıştı, bir kadın ezildi

Karabük'de bir düğünde atılan havai fişekler davetlilerin arasında patladı. Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, yere düşen bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir düğün adeta kabusa döndü. İsmetpaşa Mahallesi’nde atılan havai fişekler davetlilerin arasına düştü ve korku dolu anlar yaşandı.

Patlama sırasında davetliler büyük panik yaşadı, yere düşen bir kişi ezilme tehlikesi atlattı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.


Kaynak: Anadolu Ajansı

