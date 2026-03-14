Kapalı kapılar ardında yapılan gizli brifinglerden edindiği bilgileri paylaşan ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump’ın İran’ın misilleme kapasitesini "fena halde yanlış değerlendirdiğini" ve bölgenin tam bir kaosa sürüklendiğini ileri sürdü.

"HÜRMÜZ’DE PLAN YOK, KÜRESEL RESESYON KAPIDA"

Trump’ın en büyük hatasının İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmayacağına dair olan inancı olduğunu söyeleyen Senatör Murphy, "Trump yanıldı ve şimdi petrol fiyatları hızla yükseliyor" dedi.

Boğazın kapalı kalmasının küresel bir resesyona yol açacağını, gıda fiyatlarının da yükselen benzin fiyatlarını takip edeceğini kaydetti.

Beyaz Saray’ın boğazı yeniden açmak için somut bir planı olmadığını ve binlerce küçük İHA, sürat teknesi ve mayından oluşan İran varlıklarının sayıca çok fazla ve dağınık olması nedeniyle tamamen yok edilemeyeceğini öne süren Murphy, 6 maddede İran planını yazdı.

"DENİZİ KONTROL EDEMEZSİN"

Senatörün açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Trump'ın bu savaşın kontrolünü kaybettiği artık apaçık ortada. İran'ın misilleme yapma yeteneğini fena halde yanlış değerlendirdi. Bölge alevler içinde. Bu yazıda, kısmen kapalı kapılar ardında yapılan brifinglerden öğrendiklerimi anlatacağım:

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacağına inanıyordu. Yanıldı. Ve şimdi petrol fiyatları hızla yükseliyor. Boğaz kapalı kalırsa, küresel bir resesyon yaşanacak. Aslında çoktan geç kalınmış olabilir. İlk olarak benzin fiyatları yükseliyor, ama gıda fiyatları da hemen ardından gelecek.

Şu anda Trump'ın Boğazı yeniden açma planı yok. Ve böyle bir plan olmayabilir. İran'ın tankerleri taciz etmek ve saldırmak için kullandığı varlıklar -binlerce küçük drone, sürat teknesi ve mayın- ortadan kaldırılamaz. Sayısı çok fazla, çok dağınık ve gizli.

Peki ya tankerler için deniz koruması? Bu bir ihtimal, ancak sandığınızdan daha zor. İlk olarak, bunun için tüm donanmamıza ihtiyaç duyulur. Her gün 100 tankerin korunması gerekir. İkincisi, mayınları ve insansız hava araçlarını imha edemezsek, gemilerimiz de risk altında olur.

İkinci kriz: İran'ın füzelerini imha edebiliriz, ancak tüm insansız hava araçlarını imha edemeyiz ve günümüz savaşları insansız hava aracı savaşlarıdır.

İran, çok sayıda ucuz, silahlandırılmış insansız hava aracına sahip olduğu için bölgedeki petrol tesislerini süresiz olarak vurabilir. Ve bunu yapıyorlar. İki gün önce Umman'daki kritik bir petrol deposunu havaya uçurdular."

Haberle İlgili Daha Fazlası