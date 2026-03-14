Rusya Premier Lig'in 21. haftasında Zenit, Spartak Moskova'yı konuk etti. Gazprom Arena'daki mücadeleyi ev sahibi Zenit, 2-0 kazanmayı başardı.

DURAN SİFTAH YAPTI

Zenit'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Alexander Sobolev ile 81. dakikada penaltıdan Jhon Duran kaydetti. Ara transferde Fenerbahçe'den Zenit'e katılan Jhon Duran, yeni takımında ilk golünü attı.

GEDSON YEDEK BAŞLADI

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, müsabakada 59. dakikada Roman Zobnin'in yerine oyuna dahil oldu.

ZENİT TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetin ardından Zenit, puanını 45 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Spartak Moskova ise 35 puanla 6. sırada kaldı. Rusya Premier Lig'in 22. haftasında Zenit, Dinamo Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Spartak Moskova ise Orenburg'a konuk olacak.

