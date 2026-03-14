Barcelona’da başkanlık yarışına giren Victor Font’un, Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland için yaptığı hamle İspanya’da transfer iddialarını alevlendirdi. Ancak oyuncunun menajeri, FC Barcelona ile herhangi bir temas kurulmadığını açıkladı.

Barcelona’da pazar günü gerçekleştirilecek kritik başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Victor Font, Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland’ı kulübün ana hedefi haline getirdi. Font’un Manchester City kampına yaptığı ziyaret "transfer operasyonu" söylentilerini güçlendirirken, City yönetimi ve oyuncunun menajeri konuya temkinli yaklaşıyor.

MADRİD'DE GİZLİ GÖRÜŞME İDDİALARI

The Times’ın haberine göre; Victor Font, Çarşamba günü Cadena SER radyosuna yaptığı açıklamada Erling Haaland’ın Barcelona için uzun vadeli bir hedef olması gerektiğini savundu. Font’un, Manchester City’nin konakladığı Madrid’deki otelden çıkarken görüntülenmesi İspanya’da "transfer harekatı başladı" şeklinde yorumlandı. Font’a bu ziyarette, daha önce Manchester City’de analiz uzmanı olarak görev yapan ve Pep Guardiola’ya yakınlığıyla bilinen Carles Planchart eşlik etti.

Katalan spor gazetesi Sport; Font ve Planchart’ın City Futbol Direktörü Hugo Viana ile Haaland’ın geleceği üzerine bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Manchester City cephesi ise bu ziyareti, kulüpte 9 yıl geçiren Planchart’ın eski meslektaşlarına yönelik bir "nezaket ziyareti" olarak nitelendirerek iddiaların etkisini azaltmayı tercih etti.

"OYUNCUNUN DURUMUNA HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Victor Font, Haaland’ın City ile olan sözleşmesinin 2034 yılına kadar uzatıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadede imzası mümkün görünmese de, şahsen bu kadar uzun sözleşmelerin sonuna kadar tamamlanmayacağına inanıyorum. İspanya’yı seven, Camp Nou’dan etkilendiğini dile getiren bir oyuncunun durumuna karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Real Madrid de onu istiyor, dolayısıyla bizi koruyacak ve bu seçeneği bize verecek bir hamle yapabileceğimize ikna oldum."

HAALAND'IN MENAJERİNDEN YALANLAMA

Transfer iddialarının ardından Haaland’ın menajeri Rafaela Pimenta, El Chiringuito de Jugones programına konuşarak söylentilere set çekti. Pimenta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Barcelona’ya büyük saygı duyuyoruz ancak ne Erling ne de biz, Barcelona yönetimiyle herhangi bir temas kurmadık. Oyuncumuz sözleşmesini henüz birkaç ay önce yeniledi ve Manchester City’de çok mutlu. Her şey yolunda giderken transfer konuşmaya gerek yok."

MANCHESTER CITY VE GUARDIOLA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

2022 yılında Borussia Dortmund’dan 51 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Erling Haaland, Manchester City formasıyla sergilediği performansla dikkat çekiyor. Norveçli yıldız, City kariyerinde çıktığı 186 maçta 153 gol atarak dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğunu istatistikleriyle kanıtlamış durumda.

