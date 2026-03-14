İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ABD’nin İran’daki bankalara yönelik saldırısına karşılık bölgedeki ABD bankalarının hedef alındığını açıkladı. Sözcü, saldırıların tekrarlanması halinde bölgedeki tüm ABD bankalarının “meşru hedef” sayılacağını ifade etti.

İran ile ABD arasındaki gerilim finans sektörüne de yansıdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD’nin İran’daki iki bankayı hedef almasının ardından bölgede ABD’ye ait banka şubelerine yönelik misilleme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Naini yaptığı açıklamada, “Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır” ifadelerini kullandı.

CİTİBANK ŞUBELERİNE İHA SALDIRISI

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, ABD’nin büyük bankalarından Citibank’ın Dubai ve Manama’daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını duyurdu.

Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonrasında söz konusu şubelerde yangın çıktığını belirtti.

Öte yandan Citibank’ın, İran’dan gelebilecek olası saldırı tehditleri nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan şubelerinin büyük bölümünü güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapattığı bildirildi.

TAHRAN’DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart’ta Tahran’da bulunan Sepah Bank’ın dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank sistemlerinde ciddi aksaklıklar yaşanmış, çevrim içi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı.

Saldırı sonrası İran ordusundan yapılan açıklamada ise “Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgede ABD ve müttefiklerine ait tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir” denilmişti.

