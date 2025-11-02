Avrasya tüneli bugün kapalı mı? İşte 2 Kasım 2025 Pazar Avrasya Tüneli'nin güncel durumu ve alternatif güzergah bilgisi...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrasya tüneli bugün kapalı mı? sorusu 2 Kasım Pazar günü İstabul trafiğini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı köprü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, Avrasya Tüneli'in durumu da araştırma konusu oldu. 2 Kasım 2025 Pazar günü Avrasya Tüneli'nin güncel durumu belli oldu.

2 Kasım Pazar günü İstanbul'da düzenlenen  Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu sebebiyle bazı köprü ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda birçok sürücü, Avrasya Tüneli'nin açık olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı.

AVRASYA TÜNELİ BUGÜN KAPALI MI?

Avrasya Tüneli bugün geçici bir süreliğine kapalı olacaktır.

2 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek 47. İstanbul Maratonu kapsamında, parkur güzergâhı ve bağlantı yolları sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Etkinlik sebebiyle Avrasya Tüneli ise saat 06.00'dan itibaren ulaşıma kapalıdır.

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nun tamamlanmasınına ardından, Avrasya Tüneli 15.00'te, tüm parkur ise 15.30'da yeniden araç trafiğine açılacaktır. Bu süreçte sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahların kullanılması tavsiye ediliyor.

AVRASYA TÜNELİ BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

47. İstanbul Maratonu nedeniyle 2 Kasım 2025 Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılan Avrasya Tüneli, maratonun sona ermesinin ardından saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

Etkinlik boyunca tünel çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olacak, 15.00 itibarıyla normal geçişler yeniden başlayacak.

