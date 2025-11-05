Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devlet Başkanı sokakta tacize uğradı! Meksika karıştı

- Güncelleme:
Devlet Başkanı sokakta tacize uğradı! Meksika karıştı
Dünya Haberleri

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Mexico City’nin tarihi merkezinde vatandaşlarla konuştuğu sırada tacize uğradı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Mexico City’nin tarihi merkezinde vatandaşlarla konuştuğu sırada tacize uğradı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, sarhoş olduğu düşünülen bir adamın Sheinbaum’a yaklaşarak zorla öpmeye çalıştı. O anlarda güvenlik ekibinin çevrede olmaması dikkat çekti.

Associated Press’in aktardığına göre olay, Sheinbaum’un sokakta vatandaşlarla sohbet ettiği sırada yaşandı.

Olay, Sheinbaum’un sokakta vatandaşlarla sohbet ettiği sırada yaşandı. Devlet Başkanı’nın, kendisine yaklaşan kişiyi eliyle uzaklaştırdığı ve çevresindekilere sakin bir tavırla “Endişelenme” dediği duyuldu.

BAŞKANLIK OFİSİ SESSİZ KALDI

Başkanlık ofisi, yaşanan olayla ilgili yorum taleplerine cevap vermedi. Olayın ardından Sheinbaum’un güvenlik ekibinin nerede olduğu ve neden müdahale etmediği soruları gündeme geldi. Video, kısa sürede ülke genelinde milyonlarca kez izlendi.

HALKIN İÇİNDE OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Sheinbaum, selefi ve siyasi mentoru eski Başkan Andres Manuel Lopez Obrador gibi halkla doğrudan temas kurmayı sürdürüyor. Kalabalıklara girip selfie çektirmesi ve vatandaşlarla el sıkışmasıyla tanınıyor.

KATLİAMLARIN ORTASINDA 

Geçtiğimiz hafta Michoacan eyaletinde bir belediye başkanının kamuya açık şekilde öldürülmesinin ardından Sheinbaum, dul eşiyle bir araya gelmişti.

