Meksika’da belediye başkanına suikast! Kilise önünde vuruldu

Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde halkla birlikte düzenlenen mum yakma etkinliğine katılan 40 yaşındaki belediye başkanı Carlos Manzo, kilise önünde silahlı saldırıya uğradı.

Başsavcı Carlos Torres Pina, “Saldırı sonrası iki kişi gözaltına alındı, bir saldırgan etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

SHEİNBAUM'DAN DAHA FAZLA KAYNAK İSTEMİŞTİ

Manzo, uzun süredir Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’dan uyuşturucu kaçakçılarına karşı daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyordu.

Organize suçla mücadelede hükümetin yetersiz kaldığını savunan Manzo, geçtiğimiz aylarda polise “sivillere saldıran suçlulara karşı ateş açma” çağrısı yapmış, bu sözleri nedeniyle Sheinbaum’un eleştirilerine hedef olmuştu.

HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Manzo, son aylarda yayınladığı videolarda “kendisine yönelik tehditler aldığını” belirtiyordu.

Geçen yıl, bir gazeteci Manzo’yla yaptığı röportajdan kısa süre sonra vurularak öldürülmüştü. Bu olay, belediye başkanına yönelik tehditlerin ciddiyetini artırmıştı.

MİCHOACAN: KARTELLERİN SAVAŞ ALANI

Michoacán eyaleti, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinin kontrol mücadelesi verdiği en tehlikeli bölgelerden biri olarak biliniyor.

Manzo’nun ölümü, bölgede yerel yöneticilerin artan güvenlik risklerini ve suç örgütlerinin kamu otoriteleri üzerindeki baskısını bir kez daha gündeme taşıdı.