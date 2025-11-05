Cebu eyaleti haritadan silindi! Kalmaegi Tayfunu Filipinler’i vurdu, 90'dan fazla ölü var
Filipinler, son yılların en şiddetli tayfun felaketlerinden biriyle sarsıldı. Kalmaegi Tayfunu ülkenin orta kesimlerinde büyük yıkıma yol açarken, 90’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. En büyük hasarın yaşandığı Cebu eyaleti, taşan nehirler ve şiddetli sel nedeniyle adeta haritadan silindi.
Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu, ülke genelinde büyük yıkıma yol açtı. Son açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 90’ı aştı.
En büyük hasarın yaşandığı Cebu eyaletinde selin etkileri hala sürüyor.
BÜYÜK BİR FELAKETİN ARDINDAN
Bir gün önce başlayan aşırı yağışlar, Cebu’daki kasaba ve şehirleri adeta göle çevirdi.
Araçlar, konteynerler ve nehir kenarındaki evler sürüklendi. Eyalet sözcüsü Rhon Ramos, sadece Liloan kasabasında 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece Cebu’daki can kaybı 76’ya çıktı.
Ulusal sivil savunma yetkilisi Rafaelito Alejandro, farklı bölgelerde en az 17 kişinin daha öldüğünü, 26 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
Alejandro, "En çok zarar gören yerler büyük şehirler ve yoğun kentleşmiş bölgeler" dedi.
GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ MİKTARI
Hava durumu uzmanı Charmagne Varilla, tayfunun gelişinden önceki 24 saatte Cebu çevresine 183 milimetre yağış düştüğünü, bunun aylık ortalamanın çok üzerinde olduğunu söyledi.
"BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİK"
Cebu sakinlerinden 53 yaşındaki Reynaldo Vergara, AFP’ye “Dün buradaki sel çok şiddetliydi, dükkânımdaki her şey suya gömüldü. Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmak bile imkânsızdı. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadık” sözleriyle felaketi anlattı.
ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
Felaketin ardından yardım çalışmalarına destek veren Filipin ordusuna ait bir Super Huey helikopteri Mindanao adası yakınlarında düştü. Uçakta bulunan altı kişi hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Christina Basco, "Kimlik tespitleri adli inceleme sonrasında yapılacak" dedi.
YENİ TAYFUNLAR YOLDA
Meteoroloji yetkililerine göre Kalmaegi, Palawan adasına doğru batıya ilerliyor. Saatte 130 kilometre hızla esen rüzgarların şiddetini artırabileceği uyarısı yapıldı. Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfunla karşı karşıya kalıyor.