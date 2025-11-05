Paşinyan’dan Türkiye çıkışı: Sınırlar açılıyor mu?

Erivan’daki Orbeli Merkezi’nde düzenlenen "Barış ve Çok Taraflı İşbirliği İnşası" konferansında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya’da barışın güçlenmesi için siyasi iradenin sürmesi gerektiğini söyledi.

"Üç yıl önce zorluklar yaşadık ama şimdi başarılar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. En büyük başarı 8 Ağustos’ta Washington’da imzalanan deklarasyondur" dedi.

Paşinyan, "Barış artık sağlanmış durumda ama yeni doğmuş bir bebek gibi günlük bakıma ihtiyaç duyuyor. Ermenistan bu bebeğe bakma iradesini sürdürüyor" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE KURUMSAL İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Türkiye ile ilişkilerin artık kurumsal bir zemine oturduğuna değinen Ermenistan Başbakanı, "Ermenistan-Türkiye ilişkileri konusunda doğru yoldayız. Diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması sadece zaman meselesi. Bundan sonra mesele hızdır" dedi.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüştüğünü ve Türkiye’yi iki kez ziyaret ettiğini hatırlattı. Ayrıca Erdoğan’ı 2026 Mayıs’ında Erivan’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet ettiğini açıkladı.

Ayrıca diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılmasının yalnızca zaman meselesi olduğunu ifade etti.

ALICAN-MARGARA GEÇİŞİNE KARGO ÖNERİSİ

Paşinyan, Azerbaycan’ı özerk bölgesi Nahçıvan’a bağlayacak TRIPP (Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu) projesinden de bahsetti. Türkiye ve Azerbaycan arasında faaliyet gösteren sadece kargo kamyonları için Alican-Margara geçişinin kullanılabileceğini söyledi.

Ankara ve Erivan daha önce üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerinin geçişine izin verecek bir anlaşma imzalamış, ancak bu anlaşma henüz yürürlüğe girmemişti.

"BARIŞ" BÖLGEYE GELDİ

Paşinyan, Güney Kafkasya’daki barışın dışarıdan değil, bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla oluştuğunu anlattı.

"Bu organik bir barış. Barış bölgeye ithal edilmedi, burada oluştu. Ermenistan ve Azerbaycan’ın ortak çabalarının bir ürünü" dedi.

Paşinyan, bölgesel iletişim projelerinin barış ve refahın devamı için önem taşıdığını söyledi.