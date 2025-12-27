NEF, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur ile ilgili açıklama yayınladı. Timur hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, suçsuzluğunu kanıtlayacak bilgi ve belgelerin de hazır olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında -Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Zamdan etkilenmemek için son günler! Araç muayenesinde milyonları ilgilendiren karar

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Erden Timur'un gözaltına alınmasının ardından NEF'ten bir açıklama geldi. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Timur'un bu süreçten aklanarak çıkacağı belirtildi.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı! NEF'ten Erden Timur açıklaması

NEF'in açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

"BELGELERİ SUNMAYA HAZIRIZ"

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan İnancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası