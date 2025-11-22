ABD'nin Washington eyaletinde bir kişi, hayvanlarda görülen nadir bir kuş gribi türüne yakalanarak hayatını kaybetti.

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişi, daha önce sadece hayvanlarda görülen nadir bir kuş gribi türüne yakalanarak hayatını kaybetti. Vaka, ABD’de bu yıl virüsle bağlantılı ikinci insan ölümü oldu.

Yetkililer, hastanın "altyapı hastalıkları olan yaşlı bir yetişkin" olduğunu ve ay başından beri hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, University of Washington tarafından yapılan testlerin hastanın H5N5 kuş gribi virüsü taşıdığını doğruladığını ve bunun "bu varyantın bir insanda küresel olarak kaydedilen ilk enfeksiyonu" olduğunu açıkladı.

ABD’DE ÖLÜMCÜL KUŞ GRİBİ ALARMI:

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de sonucu onayladı. Yetkililer, "Halk için risk düşük kalıyor. İlgili diğer kişilerde kuş gribi pozitif çıkmadı" dedi ve virüsün insanlardan insana bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Hastanın "karışık evcil kuşlardan oluşan bir arka bahçe sürüsü" bulunduğu ve yetkililerin bu sürünün maruziyet kaynağı olduğuna inandığı bildirildi.

CDC, bu yıl insanlarda 70’ten fazla kuş gribi vakası kaydetti. Ocak ayında Louisiana’da bir kişi H5N1 kuş gribine yakalanarak ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise 2003 yılından bu yana 25 ülkede insanlarda 1.000’den fazla kuş gribi vakası kaydedildiğini ve bunun tüm virüs türlerini kapsadığını açıkladı.

BATIKAN ALTAŞ

