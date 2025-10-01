İklim krizine karşı yeni kahve türleri! Üretim alanları daha da genişleyebilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) son verilerine göre, iklim değişikliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı kahve üretimindeki düşüşü önlemek için Uganda ve Kenya’da kuraklığa dayanıklı kahve çeşitleri üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Büyük üretici ülkelerdeki sert hava koşullarının yol açtığı daralmaya karşı geliştirilen kuraklığa dayanıklı türler “Hem iklim değişikliğine dayanabilir hem de bildiğimiz aromayı koruyabilirse” sorunun kökten çözülebileceği vurgulandı.

Sekizinci Kıta’nın Genel Müdürü Dr. Ensar Küçükaltan, sadece kahve üretimini değil tüm ekosistemini “sıcaklık artışı, yağış rejimlerinin hızla değişmesi, aşırı hava olaylarının çoğalması, zararlı bakteri ve hastalıkların artışı”nın tehdit ettiğini kaydetti. Sıcaklık ve nemin kahvenin olgunlaşma sürecini doğrudan etkilediğini dile getiren Küçükaltan, gölge eksikliğine de dikkati çekerek, kahvenin doğrudan güneş ışığı almasının tadını bozduğunu, gölgelik eksikliğinin ve artan zararlıların da kaliteyi olumsuz etkilediğini söyledi.

"SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLEBİLİR"

“Yerel çiftçiler kahveyi korumak için tarım alanlarına mango, muz gibi bitkiler dikiyor. Bu gölgelik oluşturmak için önemli bir yöntem.. Devletlerin ve kooperatiflerin desteği senaryoları değiştirebilir” diyen Küçükaltan, “Uganda ve Kenya’da kuraklığa dayanıklı kahve çeşitleri üzerine çalışmalar yapıldığını belirtti.

Küçükaltan, “Eğer bu çeşitler hem iklim değişikliğine dayanabilir hem de bildiğimiz aromayı koruyabilirse sorun kökten çözülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Küçükaltan, devletler ve kooperatif destekleriyle sorunun giderilebileceğini da ifade ederek “ İyi senaryoda kahve üretimi daha geniş alanlara yayılabilir, kalite korunur ve fi yatlar sabit kalır” dedi.