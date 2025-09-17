Kahve tiryakilerine kötü haber! Fiyatı rekora yaklaştı

New York'taki Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve vadeli işlem fiyatları, ABD gümrük vergileri ve Brezilya'da kurak geçen eylül ayı nedeniyle yükselmeye devam ediyor.

Kahve fiyatları salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşırken, Arabica kahve vadeli işlemleri 4,24 dolar/pound seviyesine kadar yükselerek 7 ayın zirvesini gördü. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 4,29 dolardı.

Kahve, ABD'deki gıda fiyatlarını kalıcı olarak yüksek tutan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Starbucks ve Dunkin Donuts gibi kahve zincirlerinin çoğunlukla kullandığı Arabica kahve fiyatları, Donald Trump yönetiminin temmuz sonunda Brezilya ithalatına yeşil kahve de dahil olmak üzere, yüzde 50 gümrük vergisi uygulamasıyla ICE'de yaklaşık yüzde 50 arttı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD'deki marketlerde kavrulmuş kahve fiyatları ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 yükseldi.