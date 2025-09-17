Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kahve tiryakilerine kötü haber! Fiyatı rekora yaklaştı

Kahve tiryakilerine kötü haber! Fiyatı rekora yaklaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahve tiryakilerine kötü haber! Fiyatı rekora yaklaştı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahve severleri üzen bir gelişme yaşandı. Kahve fiyatları, tarifeler ve Brezilya'daki kuraklık nedeniyle rekor seviyeye yaklaştı.

New York'taki Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve vadeli işlem fiyatları, ABD gümrük vergileri ve Brezilya'da kurak geçen eylül ayı nedeniyle yükselmeye devam ediyor.

Kahve fiyatları salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşırken, Arabica kahve vadeli işlemleri 4,24 dolar/pound seviyesine kadar yükselerek 7 ayın zirvesini gördü. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 4,29 dolardı.

Kahve tiryakilerine kötü haber! Fiyatı rekora yaklaştı - 1. Resim

Kahve, ABD'deki gıda fiyatlarını kalıcı olarak yüksek tutan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Starbucks ve Dunkin Donuts gibi kahve zincirlerinin çoğunlukla kullandığı Arabica kahve fiyatları, Donald Trump yönetiminin temmuz sonunda Brezilya ithalatına yeşil kahve de dahil olmak üzere, yüzde 50 gümrük vergisi uygulamasıyla ICE'de yaklaşık yüzde 50 arttı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD'deki marketlerde kavrulmuş kahve fiyatları ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suç örgütlerine 49 ilde operasyon! 115 şüpheli yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da satışların en çok arttığı ve azaldığı 5 ilçe! Yatırımcı hangi lokasyona yöneldi? - Ekonomiİstanbul’da satışın en çok arttığı ve azaldığı 5 ilçe!Konut kredilerinde ‘indirim’ yarışı başladı: Birçok banka faizi aşağı çekiyor! - EkonomiBankalar faizi aşağı çekiyor!FED’in faiz indirimi, Bitcoin’i nasıl etkiler? Son 4 haftanın zirvesini gördü! - EkonomiSon 4 haftanın zirvesini gördü!Dolar dip yaptı, euro rekor kırdı! Paritelerde dikkat çeken hareketler - EkonomiDolar dip yaptı, euro rekor kırdı!Zirvedeki altın saat 21:00’e kilitlendi! Dikkatler faiz kararı ve Powell'da - EkonomiZirvedeki altın saat 21:00’e kilitlendi!Migros Avrupa’nın en güçlü ikinci gıda perakendecisi oldu - EkonomiMigros Avrupa’nın en güçlü ikinci gıda perakendecisi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...