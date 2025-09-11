Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Satışlar üç yılda üç kat arttı! Kahvede 'eve dönüş' başladı

Satışlar üç yılda üç kat arttı! Kahvede 'eve dönüş' başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Satışlar üç yılda üç kat arttı! Kahvede &#039;eve dönüş&#039; başladı
Kahve, Ticaret, Tüketici, Ev, Moda, Philips, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahve fiyatlarında yaşanan artış, tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Kahve tüketimi kafeler yerine evlere kayarken, espresso makinelerinin satışı son üç yılda üç kat arttı.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Philips’in bünyesinde bulunan Versuni yaptığı araştırma ile Türkiye’nin kahve alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de yıllık kişi başına kahve tüketimi 1,1 kilogram olurken, tüketimin yüzde 45’i evlerde, yüzde 35’i ofiste, yüzde 14’ü de kafelerde gerçekleştiriliyor.

Araştırmaya göre kahve, 18-34 yaş grubu için “ilham ve sosyalleşme” anlamına gelirken, 35-44 yaş grubu için “enerji, odaklanma ve kişisel bir konfor alanı” sağlıyor. Yaş ilerledikçe kahve bir “ritüel ve günlük keyif” aracına dönüşüyor.

Kadınlar kahveyi dertleşme ve paylaşma gibi anlarda içerken, erkekler ise kahveyi daha çok odaklanma ve enerji artırıcı bir araç olarak görüyor. Meslek grupları arasında da belirgin farklar dikkat çekiyor. Üretken profesyoneller için kahve ilhamla eşleşirken, beyaz yakalılar için sabah rutinlerinin ve odaklanmanın vazgeçilmezi oluyor.

Satışlar üç yılda üç kat arttı! Kahvede 'eve dönüş' başladı - 1. Resim

"İTİCİ GÜÇ KONUMUNDAYIZ"

Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, kahve tüketiminin kafelerden daha çok evlere yöneldiğini belirterek, “Maalesef kahve tüketiminin ekonomik boyutu pahalı. Bunun için kahve makinelerine talebin arttığını görüyoruz. Expresso makine satışları son üç yılda üç kat arttı. Tüketiciler evde kahve tüketimine yöneliyor. Bu yıl 400 bin adedin üzerinde tam otomatik espresso makinesi satılmasını bekliyoruz. Tüketiciler bu ürünleri artık, evlerine ve yaşam kalitelerine yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Biz de Philips LatteGo serimiz ile son 12 ayda ulaştığımız %63’lük pazar payıyla sadece lider değil, aynı zamanda kategoriyi büyüten ve şekillendiren itici güç konumundayız” dedi.

Türkiye’de kişi başı kahve tüketiminin 1,1 kilogram olduğunu dile getiren Karadede, “Bu oran Avrupa’da 5,6 kilogram. Kahvede gidecek daha çok yolumuz var” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni OVP ile dönüşümün yol haritası tamam! Yapay zekâyla rekolte tahmin edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni OVP ile dönüşümün yol haritası tamam! Yapay zekâyla rekolte tahmin edilecek - EkonomiYeni OVP ile dönüşümün yol haritası tamamÇimento endüstrisinden İstanbul çıkarması - EkonomiÇimento endüstrisinden İstanbul çıkarmasıEmlak vergisinde düzenlemeye ilişkin Beştepe'den açıklama: Cevdet Yılmaz'dan vatandaşa net mesaj - EkonomiEmlak vergisinde hangi düzenleme yapılacak?Memurların promosyon pazarlığı sıkıştı! 90 ile 138 bin TL arasında - EkonomiMemurların promosyon pazarlığı sıkıştı!Isparta'da dolu yağışı ekili alanları vurdu: Zararın boyutu 100 milyon Türk lirası! - EkonomiZararın boyutu 100 milyon Türk lirası!Gram altın 5 Bin TL’ye koşuyor! İslam Memiş "sürpriz olmayacak" deyip rakam ve tarih verdi - Ekonomiİslam Memiş "sürpriz olmayacak" deyip tarih verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...