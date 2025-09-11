Satışlar üç yılda üç kat arttı! Kahvede 'eve dönüş' başladı

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Philips’in bünyesinde bulunan Versuni yaptığı araştırma ile Türkiye’nin kahve alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’de yıllık kişi başına kahve tüketimi 1,1 kilogram olurken, tüketimin yüzde 45’i evlerde, yüzde 35’i ofiste, yüzde 14’ü de kafelerde gerçekleştiriliyor.

Araştırmaya göre kahve, 18-34 yaş grubu için “ilham ve sosyalleşme” anlamına gelirken, 35-44 yaş grubu için “enerji, odaklanma ve kişisel bir konfor alanı” sağlıyor. Yaş ilerledikçe kahve bir “ritüel ve günlük keyif” aracına dönüşüyor.

Kadınlar kahveyi dertleşme ve paylaşma gibi anlarda içerken, erkekler ise kahveyi daha çok odaklanma ve enerji artırıcı bir araç olarak görüyor. Meslek grupları arasında da belirgin farklar dikkat çekiyor. Üretken profesyoneller için kahve ilhamla eşleşirken, beyaz yakalılar için sabah rutinlerinin ve odaklanmanın vazgeçilmezi oluyor.

"İTİCİ GÜÇ KONUMUNDAYIZ"

Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, kahve tüketiminin kafelerden daha çok evlere yöneldiğini belirterek, “Maalesef kahve tüketiminin ekonomik boyutu pahalı. Bunun için kahve makinelerine talebin arttığını görüyoruz. Expresso makine satışları son üç yılda üç kat arttı. Tüketiciler evde kahve tüketimine yöneliyor. Bu yıl 400 bin adedin üzerinde tam otomatik espresso makinesi satılmasını bekliyoruz. Tüketiciler bu ürünleri artık, evlerine ve yaşam kalitelerine yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Biz de Philips LatteGo serimiz ile son 12 ayda ulaştığımız %63’lük pazar payıyla sadece lider değil, aynı zamanda kategoriyi büyüten ve şekillendiren itici güç konumundayız” dedi.

Türkiye’de kişi başı kahve tüketiminin 1,1 kilogram olduğunu dile getiren Karadede, “Bu oran Avrupa’da 5,6 kilogram. Kahvede gidecek daha çok yolumuz var” diye konuştu.