Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > "Kahve keyfi" için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar...

"Kahve keyfi" için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Kahve keyfi&quot; için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar...
Kahve, İthalat, Ticaret, Gıda, Brezilya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son yıllarda tüketimini bir hayli artan kahve için harcanan para dudak uçuklattı. Dünya genelinde son 10 yılda "kahve keyfi" için 370 milyar dolar harcandı.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, kahve zincirlerinin artmasıyla birlikte sektör yükseliş trendine devam ediyor. Bu kapsamda, dünya genelinde 2015-2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi. Bu ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi.

Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Bu 10 ülkenin, söz konusu dönemde yaptığı kahve ithalatı toplamda 238,5 milyar doları buldu. Böylece söz konusu ülkeler, dünya kahve ithalatının yüzde 64,4'ünü gerçekleştirmiş oldu.

KAHVE İHRACATI 360,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Aynı dönemde yapılan kahve ihracatı ise 360,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ihracatta, 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, 28 milyar 649 milyon dolarla İsviçre ve 28 milyar 601 milyon dolarla Kolombiya takip etti. Dünyada en fazla kahve ihracatı yapan diğer ülkeler ise Almanya, Vietnam, İtalya, Honduras, Fransa, Belçika ve Endonezya olarak sıralandı.

"Kahve keyfi" için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar... - 1. Resim

TÜRKİYE 10 YILDA 2,7 MİLYAR DOLARLIK KAHVE İTHALATI YAPTI

Türkiye'nin kahve alışkanlığı ise 2010'lu yıllarda, insanların kahve merakının artması ve nitelikli ürüne ulaşma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan "3. Nesil Kahveci" akımıyla değişmeye başladı. Kahvede en yüksek kaliteyi ve her demlemeyi görsel bir sanata dönüştürmeyi amaçlayan akım, Türkiye'de ithal kahve ve kahve konsantrelerine yönelik ilgiyi de artırdı.

Bu çerçevede Türkiye 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015'te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024'te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Ülkenin kahve ihracatı ise 2015-2024 döneminde 354 milyon 568 bin dolarken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 55 milyon 627 bin dolar oldu.

"Kahve keyfi" için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar... - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN KAHVE İTHALATINDA BREZİLYA İLK SIRADA

Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya gelirken, bu ülkeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin kahve ithalatı, 472 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 6 ayında ithalatta 319 milyon 151 bin dolarla ilk sırayı Brezilya aldı.

2015-2024 döneminde toplam kahve ithalat-ülke tutarları şöyle:

Ülkelerİthalat(dolar)
Brezilya1.778.503.980
Hollanda201.082.278
İtalya100.475.175
Almanya80.977.710
Kolombiya79.984.039

Türkiye'nin yıllara göre kahve ithalat rakamları ise şu şekilde:

Yılİthalat (dolar)
2015153.391.797
2016136.198.487
2017197.799.189
2018193.079.178
2019206.686.075
2020202.873.223
2021232.670.423
2022413.033.407
2023465.649.918
2024497.091.461
TOPLAM2.698.473.158

Dünya kahve ihracat rakamı ve ilk 10 ülkenin kahve ihracatı:

Ülkelerİhracat Tutarı (bin dolar)
Brezilya62.056.313
İsviçre28.648.665
Kolombiya28.600.734
Almanya28.206.766
Vietnam28.173.207
İtalya19.634.456
Honduras11.573.278
Fransa11.558.457
Belçika10.730.339
Endonezya10.491.265
Dünya Toplamı360.281.686

Dünyanın kahve ithalat rakamı ve ilk 10 ülkenin kahve ithalatı:

Ülkelerİthalat Tutarı (bin dolar)
ABD69.227.177
Almanya41.961.579
Fransa28.986.786
İtalya20.091.804
Kanada14.508.715
Belçika14.290.209
İspanya13.446.527
Japonya13.087.527
Hollanda11.753.482
İsviçre11.178.124
Dünya Toplamı370.304.000
Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya'da mide bulandıran olay: 4 yaşındaki çocuğa istismar! 8 gün boyunca kameralarla adım adım izlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Yerli kavunun fiyatını gören kapış kapış aldı - EkonomiTezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Fiyatını gören...Altın satmak için bu tarihi bekleyin! İslam Memiş uyardı: Gram altın 6 bin lirayı görecek - Ekonomiİslam Memiş uyardı: Gram 6 bin lirayı görecekSoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım - EkonomiSoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırımKayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu - EkonomiKayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu106 bin kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - EkonomiBinlerce kişilik artış var! İşte Türkiye'deki işsiz sayısıS&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti - EkonomiS&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti
Sonraki Haber Yükleniyor...