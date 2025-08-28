Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...

Günlük bir fincan kahve tüketiminin faydalarını destekleyen çok sayıda bilimsel çalışma bulunuyor.

Yaşlılıkta kırılganlık riskini azaltmaktan genel inflamasyonu düşürmeye, kronik hastalıkların görülme olasılığını azaltmaya kadar birçok alanda kahvenin olumlu etkileri biliniyor.

KAHVE ANTİBİYOTİĞİN İŞİNİ BOZABİLİR

Ancak Almanya’daki Tübingen Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, belirli bir grubun kahve tüketimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

İlgili Haber Şimdi her kahve acı geliyor

Araştırmacılar, Temmuz ayında yayımladıkları çalışmada kahve de dahil olmak üzere günlük tüketilen gıda ve içeceklerin bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini nasıl etkileyebileceğini inceledi.

E. coli bakterisi üzerinde yapılan deneylerde, kafeinin bakterilerin hücre kapılarını kapatarak antibiyotiklerin girişini engelleyebildiği görüldü. Bu durum, antibiyotiklerin etkisini zayıflatan “antagonistik etkileşim” olarak tanımlandı. Profesör Ana Rita Brochado, kafeinin “Rob” isimli gen düzenleyicisini harekete geçirerek bir dizi zincirleme reaksiyonu tetiklediğini ve bunun da antibiyotiklerin hücre içine alımını azaltan taşıyıcı proteinlerde değişikliklere yol açtığını açıkladı.

ANTİBİYOTİK ETKİSİNİ ENGELLİYOR

Laboratuvar deneylerinde, özellikle amoksisilinin etkisinin kafein varlığında yüzde 40 oranında azaldığı belirlendi. Bununla birlikte, aynı etkinin Salmonella gibi diğer bakterilerde gözlemlenmediği bildirildi.

Uzmanlar, araştırmanın laboratuvar koşullarında gerçekleştirildiğini, gerçek hayattaki etkilerin farklı olabileceğini ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak sonuçlar, günlük yiyecek ve içeceklerin ilaçlarla olan etkileşiminin dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.

Dolayısıyla, özellikle E. coli kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle antibiyotik kullanırken, ikinci fincan kahveyi içmeden önce bir kez daha düşünmekte fayda olabilir.