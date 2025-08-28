Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...

Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...
Kahve, Antibiyotik, Sağlık, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni bir araştırma, kafeinin E. coli bakterilerinde antibiyotiklerin etkisini azaltabileceğini gösterdi. Çzellikle amoksisilinin etkinliği kafein varlığında laboratuvar ortamında yüzde 40 düşüyor. İşte detaylar...

Günlük bir fincan kahve tüketiminin faydalarını destekleyen çok sayıda bilimsel çalışma bulunuyor.

Yaşlılıkta kırılganlık riskini azaltmaktan genel inflamasyonu düşürmeye, kronik hastalıkların görülme olasılığını azaltmaya kadar birçok alanda kahvenin olumlu etkileri biliniyor.

Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız... - 1. Resim

KAHVE ANTİBİYOTİĞİN İŞİNİ BOZABİLİR

Ancak Almanya’daki Tübingen Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, belirli bir grubun kahve tüketimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, Temmuz ayında yayımladıkları çalışmada kahve de dahil olmak üzere günlük tüketilen gıda ve içeceklerin bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini nasıl etkileyebileceğini inceledi.

E. coli bakterisi üzerinde yapılan deneylerde, kafeinin bakterilerin hücre kapılarını kapatarak antibiyotiklerin girişini engelleyebildiği görüldü. Bu durum, antibiyotiklerin etkisini zayıflatan “antagonistik etkileşim” olarak tanımlandı. Profesör Ana Rita Brochado, kafeinin “Rob” isimli gen düzenleyicisini harekete geçirerek bir dizi zincirleme reaksiyonu tetiklediğini ve bunun da antibiyotiklerin hücre içine alımını azaltan taşıyıcı proteinlerde değişikliklere yol açtığını açıkladı.

Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız... - 2. Resim

ANTİBİYOTİK ETKİSİNİ ENGELLİYOR

Laboratuvar deneylerinde, özellikle amoksisilinin etkisinin kafein varlığında yüzde 40 oranında azaldığı belirlendi. Bununla birlikte, aynı etkinin Salmonella gibi diğer bakterilerde gözlemlenmediği bildirildi.

Uzmanlar, araştırmanın laboratuvar koşullarında gerçekleştirildiğini, gerçek hayattaki etkilerin farklı olabileceğini ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak sonuçlar, günlük yiyecek ve içeceklerin ilaçlarla olan etkileşiminin dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.

Dolayısıyla, özellikle E. coli kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle antibiyotik kullanırken, ikinci fincan kahveyi içmeden önce bir kez daha düşünmekte fayda olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Sana'ya hava saldırısı düzenlediBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü! "Türkiye barış için devrede"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Bebek' gezegen ilk kez görüntülendi! Güneş Sistemi'nde yeni oluşum - Yaşam'Bebek' gezegen ilk kez görüntülendi!Termometre 49'u gösterdi! Ağustos sonunda sıcaklık zirve yaptı - YaşamTermometre 49'u gösterdi! Ağustos sonu bir kent kavrulduKıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlarda - YaşamKıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlardaÖğle yemeği için aldığı ekmekten çıkan şoke etti! "Neredeyse dişimi kıracaktı" - YaşamAldığı ekmekten çıkan şoke etti!190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı - Yaşam190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attıHavuzlu villada eşek besleyen aile! Sahiplendikleri hayvanları görenler hayret ediyor - YaşamHavuzlu villada eşek besleyen aile! Sahiplendikleri hayvanları görenler hayret ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...