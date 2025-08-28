Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Sözleri olay oldu: Hangi bankayla çalışıyor?

Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Sözleri olay oldu: Hangi bankayla çalışıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, Nihat Kahveci, Sebastian Szymanski, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica'yı 1-0 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe'nin performansı büyük tepki topladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, özellikle bir futbolcu için ayrı parantez açtı. İşte Kahveci'nin o sözleri...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne katılma hakkını kaybetti. Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek olan Fenerbahçe'nin performansını eleştiren Nihat Kahveci, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HANGİ BANKAYLA ÇALIŞTIĞINI BANA SÖYLEYİN"

Özellikle Sebastian Szymanski'nin performansını yerden yere vuran Kahveci'nin çarpıcı ifadeleri şöyle:

"Şu Szymanski'nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya! Bu nasıl bir kredi ya! Bu nasıl bir kredi! Sahanın içinde bir tane olumlu hareketi olmayan, 10 numara sıfatı verilen sadece koşuyor diye Mourinho'nun '3 tane Szymanski olsa oynatırım' dediği, bugün bence oyundan ilk çıkması gereken adam maçı bitiriyor."

Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Sözleri olay oldu: Hangi bankayla çalışıyor? - 1. Resim

"HOCASI AYRI DERT, YÖNETİM AYRI DERT..."

"Brown oyundan çıkıyor maçı Brown'ın kenarında bitiriyor. Son dakika topu bile kaleciye şişiriyor. Ne bekleyeceğiz ya biz bu Fenerbahçe'den? Hocası ayrı dert, yönetim ayrı dert... Yazık ya bu taraftara! Bir tane isabetli şu izlemez mi ya 30-35 milyon taraftarı var ya!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

13 yaşındaki fenomenden acı haber! Sosyal medya akımının kurbanı olduNATO tetikte! Sessiz Rus denizaltıları ABD uçak gemisini çembere aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu - SporGalibiyet pozuna neden katılmadığı belli olduBüyük gün geldi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Sporİşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!Galatasaray'ın iki efsanesini andı! Singo'nun ilk sözleri dikkat çekti - SporGalatasaray'ın iki efsanesini andı!Aslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdi - SporAslan Singo! Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği yıldız stoperin transferini bitirdiSamsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa'da sahne alıyor! Şimdi tur zamanı - SporSamsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa'da sahne alıyor!Mourinho Benfica mağlubiyetini bu sözlerle savundu: "Bizden daha iyi bir takıma elendik" - SporMourinho Benfica mağlubiyetini bu sözlerle savundu: "Bizden daha iyi bir takıma elendik"
Sonraki Haber Yükleniyor...