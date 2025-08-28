Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Sözleri olay oldu: Hangi bankayla çalışıyor?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne katılma hakkını kaybetti. Yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek olan Fenerbahçe'nin performansını eleştiren Nihat Kahveci, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HANGİ BANKAYLA ÇALIŞTIĞINI BANA SÖYLEYİN"

Özellikle Sebastian Szymanski'nin performansını yerden yere vuran Kahveci'nin çarpıcı ifadeleri şöyle:

"Şu Szymanski'nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya! Bu nasıl bir kredi ya! Bu nasıl bir kredi! Sahanın içinde bir tane olumlu hareketi olmayan, 10 numara sıfatı verilen sadece koşuyor diye Mourinho'nun '3 tane Szymanski olsa oynatırım' dediği, bugün bence oyundan ilk çıkması gereken adam maçı bitiriyor."

"HOCASI AYRI DERT, YÖNETİM AYRI DERT..."

"Brown oyundan çıkıyor maçı Brown'ın kenarında bitiriyor. Son dakika topu bile kaleciye şişiriyor. Ne bekleyeceğiz ya biz bu Fenerbahçe'den? Hocası ayrı dert, yönetim ayrı dert... Yazık ya bu taraftara! Bir tane isabetli şu izlemez mi ya 30-35 milyon taraftarı var ya!"