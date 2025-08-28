Mourinho Benfica mağlubiyetini bu sözlerle savundu: "Bizden daha iyi bir takıma elendik"

Luz Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Portekizli çalıştırıcı, soruları cevapladı.

SEMEDO'NUN SAKATLANMASI BAHANE OLAMAZ

Maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo'nun takım adına çok yararlı ve karakteristik özellikleri olduğuna dikkati çeken Mourinho, bu oyuncunun erken çıkmış olmasının mağlubiyete bahane olmayacağını belirtti.

Takımın oynadığı futbolla ilgili soruyu cevaplayarak devam eden Jose Mourinho, Benfica eşleşmesi belli olduğunda yaptığı konuşmaları hatırlattı.

Eşleşme belli olduğunda "ellerinden geleni yapacaklarını" söylediğini aktaran Mourinho, "Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik." açıklamasında bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NDE İYİ BİR ÇİZGİMİZ OLMUŞTU"

Benfica'nın oyun içinde daha fazla çözüm üretebilecek alternatifleri olduğunu dile getiren Mourinho, bu sebeple rakibin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağını tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.

Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını da yineleyen Mourinho, "Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca'nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson'un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca'nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin senelerdir şampiyon olamadığının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz. İyi takımlar arasında Porto da var." ifadelerini kullandı.

KEREM, BENFİCA ADINA GÜZEL BİR GOL ATTI

Maçın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na dair soruyu da cevaplayan Mourinho, "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti. Benfica'nın potansiyelli, fizik gücünün yüksek olduğunu gördük. Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede." yorumunu yaptı.