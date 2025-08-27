Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > CANLI | Benfica - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı skor

CANLI | Benfica - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı skor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Benfica - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı skor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 yıl sonra Devler Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı anbean turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

27.08.2025 21:04

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie, Szymanski, Talisca, En-Neysri

27.08.2025 21:04

KEREM İLK 11'DE

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro;,Aursnes, Pavlidis, Kerem

27.08.2025 21:04

FENERBAHÇE KAZANIRSA 16 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 16 yıl sonra lig aşamasına katılım hakkı elde edecek.

Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.

27.08.2025 21:00

ZOR BİR MÜCADELE OLACAK

Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını cevaplayan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; “Oyuncularımın hem Feyenoord hem Benfica maçındaki performansı ümit veriyor. Herkes bu maçın zor olduğunu düşünmezse bu yanlış olur ama ümit olduğu zaman da tur şansımız var. Nesyri fiziksel olarak en iyi durumda yer almasa da takımla birlikte çalıştı. Amrabat ve Szymanski'ye dinlenebilmesi için fırsat verdim. Oyuncularıma Kocaelispor maçında dinlenme fırsatı verdim. 3 günde takım fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

Yer: Portekiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Benfica maçı öncesi Mourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica maçı öncesi Mourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdi - SporMourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdiTiago Djalo resmen Kartal oldu! Portekizli savunmacı Beşiktaş'a imzayı attı - SporTiago Djalo artık resmen Kartal!Beşiktaş'ta büyük ayrılık! Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi - SporBeşiktaş Chamberlain'in sözleşmesini feshettiDünya Kupasında ilk rakibimiz Gürcistan aday kadrosunu açıklandı! - SporDünya Kupasında ilk rakibimiz Gürcistan aday kadrosunu açıklandı!Dünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler köylerde çiçekler ve halk danslarıyla karşılandı - SporDünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler...Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi vefat etti - SporTaha Akgül'ün acı günü!
Sonraki Haber Yükleniyor...