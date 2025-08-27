CANLI | Benfica - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı skor

27.08.2025 21:04

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie, Szymanski, Talisca, En-Neysri

27.08.2025 21:04

KEREM İLK 11'DE

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro;,Aursnes, Pavlidis, Kerem

27.08.2025 21:04

FENERBAHÇE KAZANIRSA 16 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 16 yıl sonra lig aşamasına katılım hakkı elde edecek.

Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.

27.08.2025 21:00

ZOR BİR MÜCADELE OLACAK

Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını cevaplayan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; “Oyuncularımın hem Feyenoord hem Benfica maçındaki performansı ümit veriyor. Herkes bu maçın zor olduğunu düşünmezse bu yanlış olur ama ümit olduğu zaman da tur şansımız var. Nesyri fiziksel olarak en iyi durumda yer almasa da takımla birlikte çalıştı. Amrabat ve Szymanski'ye dinlenebilmesi için fırsat verdim. Oyuncularıma Kocaelispor maçında dinlenme fırsatı verdim. 3 günde takım fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

Yer: Portekiz