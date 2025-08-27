Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica-Fenerbahçe maçında şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Nelson Semedo ilk yarıda sakatlandı. Mourinho, sakatlık nedeniyle oyunda zorunlu değişikliğe gitti.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında iki gol VAR'dan iptal edilirken, Benfica Kerem Aktürkoğllu'nun attığı müthiş gol ile ilk yarıyı önde kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. 

SEMEDO YERDEN KALKAMADI

11. dakikada Nelson Semedo, Barreiro'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Zorunlu olarak değişikliğe gitme kararı alan Mourinho, hakeme değişiklik için işaret yaptı.

17. dakikada Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil oldu.

