Fenerbahçe elenirse Galatasaray kaç para, ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'ya konuk oluyor. 27 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak mücadelede ilk düdük saat 22.00’de çalıyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselmeyi hedefliyor.

İlk 11’lerin açıklandığı karşılaşma ile ilgili sarı-kırmızılı takım taraftarları ve futbolseverler, "Fenerbahçe’nin elenmesi halinde Galatasaray ne kadar kazanacak?"sorusunun cevabını merak ediyor.

FENERBAHÇE ELENİRSE GALATASARAY KAÇ PARA, NE KADAR KAZANACAK?

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkını elde etti. Bu da sarı-kırmızılı takımın kasasına 27 milyon avro kazandırdı. Eski sistemde, aynı ülkeden iki takım Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı takdirde bu para bölünüyordu.

Ancak bu uygulama artık yürürlükten kalktı. Yani Fenerbahçe’nin elenmesi ya da turu geçmesi, Galatasaray’ın kasasına girecek parayı etkilemiyor.

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLACAK?

Kadıköy’deki ilk maçta Benfica ile yenişemeyen Fenerbahçe, elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Bu durumda sarı-lacivertli takım 16 milyon avro gelir elde edecek.

Öte yandan Fenerbahçe, rakibini elediği takdirde 29 milyon avroya varan bir tutarı kasasına koyacak.