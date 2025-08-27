Muhtemel 11'ler belli oldu! Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oluyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibi ile yenişemeyen sarı-lacivertli takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli olurken, "Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları Google aramalarında öne çıkıyor.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 22.00'de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın galibi Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etme şansını elde edecek.

BENFİCA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Benfica deplasmanına tek eksikle çıkıyor. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosundan çıkarıldı. Cengiz Ünder, müsabakada Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şöyle:

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Skriniar, Jayden, Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, Talisca, Duran