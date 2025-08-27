Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...

TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç öncesinde "TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır?" sorularına cevap aranıyor.

TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

Benfica deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerin bu kritik mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu ayarı bilgilerini sorgulatıyor. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri ...

TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - 1. Resim

TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

TRT üç sezondur Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısıdır. Ancak bazı zamanlarda maçları şifresiz olarak izleyebilmek için güncelleme yapılmasına ihtiyaç vardır.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - 2. Resim

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

  • Digiturk SD Kanal 23
  • Digiturk HD Kanal 323
  • D-Smart SD Kanal 426
  • D-Smart HD Kanal 26
  • Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
  • Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
  • Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
  • Iptv Tivibu SD Kanal 22
  • Iptv Tivibu HD Kanal 9

TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - 3. Resim

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLEME EKRANI

Benfica-Fenerbahçe maçının başlamasına saatler kaldı. Cep telefonundan ya da bilgisayarından izlemek isteyen kullanıcılar TRT 1'den  ya da Tabii platformu üzerinden naklen ve şifresiz seyredilebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ,

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muhalefet partilerinden 'TBMM'de olağanüstü Gazze toplantısı' çağrısı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - HaberlerÜçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - HaberlerCelta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyorFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyorLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor - HaberlerLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyorLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz! - HaberlerLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz!Riga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi heyecanı sürüyor! - HaberlerRiga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi heyecanı sürüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...