TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...
Fenerbahçe bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç öncesinde "TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır?" sorularına cevap aranıyor.
TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.
Benfica deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerin bu kritik mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu ayarı bilgilerini sorgulatıyor. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri ...
TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
TRT üç sezondur Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısıdır. Ancak bazı zamanlarda maçları şifresiz olarak izleyebilmek için güncelleme yapılmasına ihtiyaç vardır.
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
- Digiturk SD Kanal 23
- Digiturk HD Kanal 323
- D-Smart SD Kanal 426
- D-Smart HD Kanal 26
- Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
- Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
- Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
- Iptv Tivibu SD Kanal 22
- Iptv Tivibu HD Kanal 9
BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
Benfica-Fenerbahçe maçının başlamasına saatler kaldı. Cep telefonundan ya da bilgisayarından izlemek isteyen kullanıcılar TRT 1'den ya da Tabii platformu üzerinden naklen ve şifresiz seyredilebilecek.
