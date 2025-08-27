TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...

TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

Benfica deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerin bu kritik mücadelesi TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu ayarı bilgilerini sorgulatıyor. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri ...

TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

TRT üç sezondur Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısıdır. Ancak bazı zamanlarda maçları şifresiz olarak izleyebilmek için güncelleme yapılmasına ihtiyaç vardır.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Digiturk SD Kanal 23

Digiturk HD Kanal 323

D-Smart SD Kanal 426

D-Smart HD Kanal 26

Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

Iptv Tivibu SD Kanal 22

Iptv Tivibu HD Kanal 9

Benfica-Fenerbahçe maçının başlamasına saatler kaldı. Cep telefonundan ya da bilgisayarından izlemek isteyen kullanıcılar TRT 1'den ya da Tabii platformu üzerinden naklen ve şifresiz seyredilebilecek.

