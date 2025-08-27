Benfica-Fenerbahçe maçı ilk 11 belli oldu mu? Maç kadrosunda tek eksik var!

Benfica-Fenerbahçe ilk 11 şekillenmeye başladı. Açıklanan Benfica-Fenerbahçe maç kadrosu sonrası eksikler ve süre alacak isimler de merak konusu oldu.

BENFİCA - FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İlk maç 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, iki takımın da sahaya süreceği 11 merak ediliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun planladığı kadro büyük oranda netleşmiş durumda. Fenerbahçe’nin kadrosunda Cengiz Ünder de yer alırken, sakatlığı nedeniyle daha önce kadrodan çıkarılan Cenk Tosun bulunmuyor.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda kalede İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic ve Tarık Çetin bulunuyor. Defans hattında Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Yiğit Efe Demir görev bekliyor.

Orta sahada İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci yer alıyor. Hücumda ise Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran şans arayacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz’de oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Benfica - Fenerbahçe rövanş mücadelesi TRT 1’de şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Devler Ligi gruplarına kalma mücadelesinde Benfica ile Fenerbahçe 27 Ağustos Salı günü saat 22.00’de Estadio da Luz Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri