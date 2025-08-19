Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi&#039;ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları
UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Play-off Turu, Avrupa Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin alacağı sonucun, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu doğrudan etkileyeceği karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraftarlar, Fenerbahçe’nin Benfica karşısında kazanması, kaybetmesi veya turu geçmesi halinde hangi ihtimallerin gerçekleşeceğini araştırıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, play-off turunda Benfica karşısında kader maçına çıkıyor. Karşılaşmanın sonucu, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ndeki geleceğini belirleyecek. İşte “Fenerbahçe Benfica’yı yenerse ne olur, kaybederse Avrupa Ligi’ne mi düşer?” sorularının cevapları...

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - 1. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya mağlup olması halinde Devler Ligi’ne katılma şansını kaybedecek. Fenerbahçe Benfica'ya yenilirse sarı-lacivertliler Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı kazanarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - 2. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe Benfica'yı yenerse turu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - 3. Resim

FENERBAHÇE YENİLİRSE AVRUPA LİGİ'NE DÜŞER Mİ?

Fenerbahçe play-off turunda Benfica’ya elenirse UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. 

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - 4. Resim

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe’nin play-off turunu geçebilmesi için Benfica karşısında rövanş maçında avantajlı bir skor elde etmesi gerekiyor.

Deplasman ve iç saha performansı bu süreçte kritik rol oynayacak. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - 5. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - 6. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okan Buruk'un listesindeydi... Köhn'ün yeni adresi belli olduKIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid Osasuna ilk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerReal Madrid Osasuna ilk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti! - HaberlerReal Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti!Modern Kadın 2. sezon ne zaman, bitti mi, yeni sezon gelecek mi? - HaberlerModern Kadın 2. sezon ne zaman, bitti mi, yeni sezon gelecek mi?Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAntalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek?Fenerbahçe Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu? - HaberlerFenerbahçe Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?Beyşehir Gölü nerede, son hali nasıl, kurudu mu? Türkiye’nin 3. büyük gölü kuruyor! - HaberlerBeyşehir Gölü nerede, son hali nasıl, kurudu mu? Türkiye’nin 3. büyük gölü kuruyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...