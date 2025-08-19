Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, play-off turunda Benfica karşısında kader maçına çıkıyor. Karşılaşmanın sonucu, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ndeki geleceğini belirleyecek. İşte “Fenerbahçe Benfica’yı yenerse ne olur, kaybederse Avrupa Ligi’ne mi düşer?” sorularının cevapları...

FENERBAHÇE BENFİCA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya mağlup olması halinde Devler Ligi’ne katılma şansını kaybedecek. Fenerbahçe Benfica'ya yenilirse sarı-lacivertliler Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı kazanarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe Benfica'yı yenerse turu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

FENERBAHÇE YENİLİRSE AVRUPA LİGİ'NE DÜŞER Mİ?

Fenerbahçe play-off turunda Benfica’ya elenirse UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe’nin play-off turunu geçebilmesi için Benfica karşısında rövanş maçında avantajlı bir skor elde etmesi gerekiyor.

Deplasman ve iç saha performansı bu süreçte kritik rol oynayacak. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.