Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman belli oldu! Mevcut başkan Ali Koç, 2024 seçimlerinde yüzde 61,1 oyla yeniden göreve gelmişti. Taraftarlar ve kulüp üyeleri, seçim sürecine dair tüm gelişmeleri yakından izlemeye başladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 başkanlık seçimi için geri sayımı başlattı. Sarı-lacivertli camia, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da yeni başkanını belirlemek üzere Eylül ayında sandık başına gidecek.

Kulüp yönetimi, seçim tarihlerini 13-14 Eylül olarak duyurdu. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yeniden toplanacak.

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHİ

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp üyelerinin yönetim seçiminde oy kullanacağı resmi platform olacak. Yönetim, kongrenin 2025-2026 sezon fikstürünün kesinleşmesinin ardından tarihleri netleştirdi. 13-14 Eylül'deki genel kurul heyecanla bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç, koltuğunu korumak için yarışacak. Ali Koç’un rakipleri arasında eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan 2024 başkanlık seçiminde Ali Koç, yüzde 61,1 oy oranıyla Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak üçüncü kez başkanlık görevine gelmişti. O dönemde Saadettin Saran da adaylığını açıklamış ancak Ali Koç lehine yarıştan çekilmişti.