Fenerbahçe, bir kanat, bir orta saha, bir kaleci için uğraşıyor! Transfere doymuyor

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığında başlayan her sezon yeni takım kurma alışkanlığı ikinci Jose Mourinho döneminde de aynen devam ediyor.

Portekizliye ilk döneminde 13, bu sezon ise yedi yeni transfer yapan sarı lacivertliler, tahta kapanmadan üç mevkiye daha takviye telaşında. Skriniar’ın tapusunu alan, Brown, Duran, Semedo, Nene, Alvarez, Tarık ve Fall hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, Benfica’yla Kerem Aktürkoğlu için görüşmeleri sürdürürken, ofansif bir orta saha ve Livakovic’in yerine kaleci için de bastırıyor. Jose Mourinho’nun bu takviyeler için yönetime ısrarını sürdürüyor.

BAUMGARTNER HAMLESİ

Kulübeye çakılan Dominik Livakovic için Nottingham Forest’la görüşmelere başlayan Fenerbahçe’nin kaleyi teslim etmek istediği isimler Andriy Lunin ya da Yann Sommer. Orta saha adayları ise Youri Tielemans ile Christoph Baumgartner. Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı Tielemans ile prensipte anlaşma sağlandı.

Ancak, Leipzig forması giyen İsviçreli Baumgartner hem özellik hem de maliyet olarak Fenerbahçe’nin daha sıcak baktığı bir isim. Bunun dışında sarı lacivertliler, Milan’ın gözden çıkardığı Meksikalı golcü Santiago Gimenez’in durumunu da yakından takip ediyor.