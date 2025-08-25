Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 500 imza tamam! Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran: Sözümüz ilk günden beri net

500 imza tamam! Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran: Sözümüz ilk günden beri net

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti.

Sadettin Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin geleceği için üzerlerine düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."

500 imza tamam! Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran: Sözümüz ilk günden beri net - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bir ülke kapılarını turistlere açtı! Tarihin en büyük turizm kampanyası: Ücretsiz uçak bileti dağıtacakDüğünde damadın anneannesi öldürülmüştü! Kavga "Atletle oturma" dedikleri için çıkmış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe'nin orta sahadaki yıldızı: Junior Olaitan - SporGöztepe'nin orta sahadaki yıldızı: Junior OlaitanEspanyol, Trabzonsporlu Mendy'nin peşinde - SporEspanyol, Trabzonsporlu Mendy'nin peşindeBeşiktaş resmen açıkladı! El Bilal Touré ile görüşmeler başladı - SporBeşiktaş genç yıldızı resmen duyurdu!Beşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radarda - SporBeşiktaş'tan defans hamlesi: Wout Faes radardaDerbiyi de o yönetmişti... Fenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem! - SporFenerbahçe-Benfica maçına tanıdık hakem!Barış Alper Yılmaz'a zehir zemberek sözler! Hasan Şaş: Sen kime baskı yapıyorsun - SporBarış'a zehir zemberek sözler: 10 gün kala...
Sonraki Haber Yükleniyor...