Fenerbahçe'de her şey 16 yıllık hasretin bitmesi için! Ali Koç Devler Ligi için kesenin ağzını açtı, Benfica'yı elerse kasa dolacak

Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının İstanbul ayağında Benfica ile berabere kalan Fenerbahçe Portekiz'de tur peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe'de kesenin ağzı açıldı. Başkan Ali Koç'un maçı öncesi tarihi bir prim hazırlığında olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Benfica'yı elemesi durumunda Fenerbahçe'nin kasası tıka basa dolacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kadıköy'de rakibi Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica’ya konuk oluyor. Gözler Lizbon'da oynanacak rövanş maçına çevrildi. Maç öncesi Fenerbahçe'de kesenin ağzı açıldı. 

Süper Lig'teki şampiyonluk hasretinin yanı sıra 16 yıldır da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılamayan Fenerbahçe'de yönetim, hasretin sona ermesi için teknik detayların yanı sıra maddi olarak da harekete geçti. 

ALİ KOÇ'TAN TARİHİ PRİM

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, Benfica maçı öncesi büyük bir prim hazırlığına başladı. Sabah'ın haberine göre; Ali Koç, Benfica maçı için yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon euroluk prim belirledi.

BENFİCA'YI ELERSE KASAYA PARA YAĞACAK

Play-off turuna kalarak 4.29 milyon Euro alan Fenerbahçe, Benfica'yı elerse Ali Koç'un verdiği prim boşa gitmeyecek. Şampiyonlar Ligin'de, bir üst tura geçmesi durumunda elde edilen gelir 29.09 milyon Euro'ya ulaşacak.

Fenerbahçe Devler Ligi'ndeki her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlikte ise 700 bin Euro kazanacak.

 

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi, TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman?
