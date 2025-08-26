Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Fenerbahçe maçı galibi kuraya eklenecek!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup aşaması için geri sayım başladı! Bu sezon Türkiye’den Galatasaray doğrudan gruplara katılacak. Fenerbahçe ise Benfica ile oynayacağı rövanş maçını geçmesi halinde Devler Ligi bileti alacak ve kura çekiminde yer alacak takımlar arasında olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda son eşleşmeler oynanırken, 36 takımın yer alacağı lig etabının grupları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü kura çekimi ile belirlenecek. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kura çekimi, Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlayacak. Ayrıca kura heyecanının TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, doğrudan Şampiyonlar Ligi lig etabına katılma hakkı kazandı. UEFA katsayılarına göre 4. torbada yer alan sarı-kırmızılıların güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimali oldukça yüksek.

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Inter ve Juventus gibi dev kulüpler Galatasaray’ın potansiyel rakipleri arasında.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Yeni formatla oynanacak lig aşamasında 8 hafta sürecek mücadeleler 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak. Grup etabı 28 Ocak 2026’da sona erecek.

İlk 8 sırayı elde eden takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler play-off karşılaşmaları oynayacak. 25 ile 36. sıralarda yer alan takımlar ise Avrupa serüvenine veda edecek.