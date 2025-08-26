Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu

Hedef Şampiyonlar Ligi! İşte Fenerbahçe’nin Benfica maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de evinde golsüz berabere kaldığı Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler bugün Portekiz'in başkenti Lizbon’a hareket edecek.

Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertliler’in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran."

