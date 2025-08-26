Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'İnşallah'

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'İnşallah'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! &#039;İnşallah&#039;
Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertli takıma transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için 27 Ağustos günü 22.00'da Benfica'yla rövanş maçına çıkacak. Rövanş maçı öncesi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: ''Benfica Kerem'i bırakmıyor

"BENFİCA'YI DA ELERSEK ÇOK ÇOK İYİ OLUR."

Hamdi Akın yeni sezon ve Benfica eşleşmesi hakkında "Güzel bir başlangıç oldu. Bir maç eksiğimiz olması kötü. Onu da tamamlarsak aradaki fark çok büyük bir şey değil. Bunların hepsi kapanır. Daha sezonun başındayız. İnşallah güzel bir sezon olur. Taraftar gayet iştahlı. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah sonu iyi gelir. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur." dedi.

"BENFİCA KEREM'İ BIRAKMIYOR"

Kerem Aktürkoğlu transferine değinen Akın, "Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: ''Benfica Kerem'i bırakmıyor

"KAFA KAFAYA BİR MAÇ OLACAK"

Hamdi Akın, Benfica eşleşmesiyle ilgili ayrıca, "Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim? Benfica'yı da gördünüz burada. Çok da önemli bir takım değil yani. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: ''Benfica Kerem'i bırakmıyor

KEREM İÇİN "İNŞALLAH"

Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

Milli futbolcu geçen sezon toplam 55 maçta forma giydi ve 18 gol 14 asistlik bir gol katkısı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süreç komisyonunun ardından bir ilk! DEM heyeti İmralı'ya gidiyorAçık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman? AÖL 2026 1. dönem kayıt takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
33 yaşındaki Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı... - SporSüper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 16 sezon sonra bir ilk olabilir... - SporFenerbahçe'de nefesler tutuldu! 16 yıl sonra....Beşiktaş, hücum ve savunma hattına iki takviye daha yaptı! Kara Kartal uçuşa geçti - SporHücum ve savunmaya iki takviye daha!Belözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takım - SporBelözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takımUdinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlar - SporUdinese’nin rüyası Zaniolo! İtalyan yıldızı istiyorlarGalatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor! Aslan gönüllü Singo - SporGalatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...