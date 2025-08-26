Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'İnşallah'

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için 27 Ağustos günü 22.00'da Benfica'yla rövanş maçına çıkacak. Rövanş maçı öncesi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın açıklamalarda bulundu.

"BENFİCA'YI DA ELERSEK ÇOK ÇOK İYİ OLUR."

Hamdi Akın yeni sezon ve Benfica eşleşmesi hakkında "Güzel bir başlangıç oldu. Bir maç eksiğimiz olması kötü. Onu da tamamlarsak aradaki fark çok büyük bir şey değil. Bunların hepsi kapanır. Daha sezonun başındayız. İnşallah güzel bir sezon olur. Taraftar gayet iştahlı. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah sonu iyi gelir. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur." dedi.

"BENFİCA KEREM'İ BIRAKMIYOR"

Kerem Aktürkoğlu transferine değinen Akın, "Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i." ifadelerini kullandı.

"KAFA KAFAYA BİR MAÇ OLACAK"

Hamdi Akın, Benfica eşleşmesiyle ilgili ayrıca, "Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim? Benfica'yı da gördünüz burada. Çok da önemli bir takım değil yani. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

KEREM İÇİN "İNŞALLAH"

Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

Milli futbolcu geçen sezon toplam 55 maçta forma giydi ve 18 gol 14 asistlik bir gol katkısı yaptı.