Çanakkale'de aileler çatıştı! Yaralıların arasında çocuk da var

Olay Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı semtte yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR VAR

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı.

BAHÇEDE OYNAYAN KÜÇÜK ÇOCUK DA VURULDU

Bu sırada bir evin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki B.N. de çıkan saçmalar sonucu yaralandı. Küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Balıkesir'deki bir hastaneye, diğer yaralı 2 kişi ise Ayvacık ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.