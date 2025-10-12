Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de aileler çatıştı! Yaralıların arasında çocuk da var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga silahlı çatılmaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı semtte yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR VAR

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı.

BAHÇEDE OYNAYAN KÜÇÜK ÇOCUK DA VURULDU

Bu sırada bir evin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki B.N. de çıkan saçmalar sonucu yaralandı. Küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Balıkesir'deki bir hastaneye, diğer yaralı 2 kişi ise Ayvacık ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

