Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bebekli aileye trafikte dehşeti yaşattı! O maganda hakkında karar verildi

Bebekli aileye trafikte dehşeti yaşattı! O maganda hakkında karar verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de trafikte tehlikeli hareketler yaparak, içerisinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili sıkıştırıp aileye kabusu yaşatan ve kazaya neden olan magandanın, sürücü belgesine süresiz el konuldu. Şahsa ayrıca 7 ayrı trafik kuralı ihlalinden idari para cezası uygulandı.

Akılalmaz olay, dün Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı.

Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu.

Bebekli aileye trafikte dehşeti yaşattı! O maganda hakkında karar verildi - 1. Resim

5 ARACA ÇARPARAK KAZA YAPTI

Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu ailenin aracıyla birlikte toplam 5 araca çarparak kaza yaptı. O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu görülürken, kazaya ilişkin anlar yer aldı.

MAGANDA SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Kocaeli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Körfez ilçesi TEM Anadolu Otoyolunda 'Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğuna' dair görüntüler yer almıştır. Cuma günü meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 ayrı suçtan dolayı trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nijerya Milli Takımı uçağında korku dolu anlar! Osimhen ve Ndidi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale açıklarında tekne battı! Can kayıpları var - 3. SayfaÇanakkale açıklarında tekne battı!Adapazarı’nda gece yarısı tüfekli dehşet! Mahalle ayağa kalktı - 3. SayfaAdapazarı’nda gece yarısı tüfekli dehşet! Mahalle ayağa kalktıAfgan madenciyi diri diri yakmışlardı... İstinaf cezaları onadı, aile isyan etti - 3. SayfaAfgan madenciyi diri diri yakmışlardı! Cezalar onandıKahvehanede gece yarısı dehşet anları: Av tüfeğiyle vurup kaçtı - 3. SayfaKahvehanede gece yarısı dehşet anları: Av tüfeğiyle vurup kaçtı3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti - 3. Sayfa3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçtiGünlük kiralanan villada tüyler ürperten olay! Salona girenler dehşete düştü - 3. SayfaGünlük kiralanan villada tüyler ürperten olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...