Benfica - Fenerbahçe rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi? Benfica’dan karar geldi!

Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Benfica - Fenerbahçe rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi, oynayacak mı netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu.

BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusuydu.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu’nu yedek soyundurmayı tercih etti. Sol kanatta Andreas Schjelderup’a şans veren Lage, maçın gidişatına göre Kerem’i oyuna dahil etmeyi planlıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy’deki ilk maçta sahaya ilk 11’de çıkarak etkili performansıyla dikkat çekmişti. Fenerbahçe taraftarları, Kerem’in oyuna gireceği anları heyecanla bekliyor.

BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı beIN Sports kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.