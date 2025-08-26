Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün maç var mı, kimin maçı var? 26 Ağustos bugünkü maçlar takvimi

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 26 Ağustos bugünkü maçlar takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 26 Ağustos Salı akşamı futbol heyecanı yaşanacak. Günün maç programı belli olurken taraftarlar, “Bugün maç var mı, kimin maçı var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Kairat - Celtic, Pafos - Kızılyıldız ve Sturm Graz - Bodo/Glimt karşılaşmaları futbol gündeminin merkezinde.

Bugün maç var mı, kimin maçı var belli oldu! Futbolseverler için Avrupa kupalarında heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 26 Ağustos Salı akşamı ekranlarda olacak! 

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

26 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç kritik mücadele oynanacak. İlk karşılaşma Kazakistan’da oynanacak. Kairat Almaty ile Celtic arasındaki zorlu randevu saat 19.45’te TRT1'de yayınlanacak.

Kıbrıs temsilcisi Pafos, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile saat 22.00’de karşılaşacak. Gecenin bir diğer mücadelesinde ise Avusturya temsilcisi Sturm Graz, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele yine TRT 1’den naklen ekranlara gelecek.

26 AĞUSTOS BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

  • 19:45 Kairat - Celtic (TRT 1)
  • 22:00 Pafos FC - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor)
  • 22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt (TRT 1)

