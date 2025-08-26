Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak!

Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşması için nefesler tutuldu. Kairat - Celtic maçı geri sayımı başlatıldı.

KAIRAT - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kairat ile Celtic karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KAIRAT - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

26 Ağustos Salı günü oynanacak olan Kairat - Celtic maçı saat 19.45’te başlayacak. İlk maç 0-0 eşitlikle sonuçlandığı için bu akşamki karşılaşma gruplara kalacak ekibi belirleyecek.

KAIRAT - CELTIC MUHTEMEL 11

Kairat: T. Anarbekov, A. Mrynskiy, E. Sorokin, A. Martynovich, D. Glazer, E. Tapalov, V. Gromyko, A. Ofri, Edmilson, Ricardinho, J. G. C. Monteiro

Celtic: K. Schmeichel, A. Ralston, C. Carter-Vickers, L. Scales, K. Tierney, P. Bernardo, C. McGregor, R. Hatate, B. Nygren, J. Forrest, D. Maeda