Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor. İlk maçta golsüz beraberlik yaşayan Kairat ve Celtic, rövanş karşılaşmasında tur bileti için sahaya çıkıyor. Futbolseverler, Kairat - Celtic maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşması için nefesler tutuldu. Kairat - Celtic maçı geri sayımı başlatıldı.

Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak! - 1. Resim

KAIRAT - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kairat ile Celtic karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak! - 2. Resim

KAIRAT - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

26 Ağustos Salı günü oynanacak olan Kairat - Celtic maçı saat 19.45’te başlayacak. İlk maç 0-0 eşitlikle sonuçlandığı için bu akşamki karşılaşma gruplara kalacak ekibi belirleyecek.

Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak! - 3. Resim

KAIRAT - CELTIC MUHTEMEL 11

Kairat: T. Anarbekov, A. Mrynskiy, E. Sorokin, A. Martynovich, D. Glazer, E. Tapalov, V. Gromyko, A. Ofri, Edmilson, Ricardinho, J. G. C. Monteiro

Celtic: K. Schmeichel, A. Ralston, C. Carter-Vickers, L. Scales, K. Tierney, P. Bernardo, C. McGregor, R. Hatate, B. Nygren, J. Forrest, D. Maeda

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arzu Sabancı’nın resti, Hande Erçel ile Hakan Sabancı’yı bitirdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
