İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir?
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK’yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyete ulaşamazken, Manisa temsilcisinin de 3 puanı bulunuyor. Peki, İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir? Futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında İstanbulspor ile Manisa FK heyecan dolu bir mücadeleye çıkıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan İstanbul ekibi, evinde kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Manisa FK ise sahadan 3 puanla ayrılarak başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, maç öncesinde "İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor.
İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?
İstanbulspor-Manisa FK karşılaşmasında ilk düdük 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da çalacak.
İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?
İstanbulspor-Manisa FK karşılaşması Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
