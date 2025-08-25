Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK’yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyete ulaşamazken, Manisa temsilcisinin de 3 puanı bulunuyor. Peki, İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir? Futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında İstanbulspor ile Manisa FK heyecan dolu bir mücadeleye çıkıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan İstanbul ekibi, evinde kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Manisa FK ise sahadan 3 puanla ayrılarak başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, maç öncesinde "İstanbulspor-Manisa FK maçı saat kaçta, nereden izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Manisa FK karşılaşmasında ilk düdük 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da çalacak.

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İstanbulspor-Manisa FK karşılaşması Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

