Bugün voleybol maçı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi belli oldu

Voleybol maç programı en çok takip edilen konular arasında yer aldı. Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ve "Filenin Sultanları" olarak bilinen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu prestijli turnuvada şampiyonluk için parkede ter dökecek.

Peki, Bugün voleybol maçı var mı? İşte 5 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi....

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün voleybol maçı vardır. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü 15:30'da Türkiye – Bulgaristan karşılaşması olacak.

Türkiye – Bulgaristan maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi açıklamalarına bakıldığında, yayın programı netleştiğinde detaylara yer verilecektir.

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ: Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ: Türkiye – Kanada