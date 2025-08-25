Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün voleybol maçı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi belli oldu

- Güncelleme:
Voleybol, Bulgaristan, Dünya Şampiyonası, TRT1, TRT Spor, Haber
25 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak voleybol maçları merak ediliyor. Özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımı diğer ismiyle Filenin Sultanları gündemde yerini aldı. Peki, Bugün voleybol maçı var mı? İşte güncel detaylar....

Voleybol maç programı en çok takip edilen konular arasında yer aldı. Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ve "Filenin Sultanları" olarak bilinen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu prestijli turnuvada şampiyonluk için parkede ter dökecek. 

Peki, Bugün voleybol maçı var mı? İşte 5 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi....

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün voleybol maçı vardır. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü 15:30'da Türkiye – Bulgaristan karşılaşması olacak. 

Türkiye – Bulgaristan maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi açıklamalarına bakıldığında, yayın programı netleştiğinde detaylara yer verilecektir.

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ: Türkiye – Bulgaristan 

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ: Türkiye – Kanada

