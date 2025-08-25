Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maçı yayın bilgileri!

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Bulgaristan ile ikinci maçına çıkarken taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Türkiye Bulgaristan voleybol maçı şifresiz izlenebilecek. Kaptan Eda Erdem'in ilk 6 başlayıp başlamayacağı ise merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sporseverler bu heyecanlı mücadelenin nasıl ve nereden izleneceğini merak ediyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Bulgaristan maçı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın E Grubu ikinci karşılaşması olarak 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek. Filenin Sultanları maçı, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.  Ayrıca maç Volleyball World TV (VBTV) platformunda da dünya genelinde canlı olarak izlenebilecek. 

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları’nın Bulgaristan ile oynayacağı maç, Türkiye’de TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15.30’da başlayacak maçı ücretsiz olarak sporseverlerle buluşturacak. 

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15:30’da (Türkiye saatiyle) oynanacak. Maç, Tayland’ın Chiang Mai şehrinde düzenleniyor.

Türkiye, gruptaki ilk maçında İspanya’yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Bulgaristan ise Kanada’ya 3-1 yenildi. Bu nedenle, Türkiye’nin bu maçta da galibiyet alarak grup liderliği için avantaj sağlaması bekleniyor.

 

