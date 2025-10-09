Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, yeni sezonuyla da seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan 17. bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Peki, Eşref Rüya 17. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?

EŞREF RÜYA 17. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI, NEREDEN İZLENİR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’nın 2. sezon 17. bölümünü kaçıranlar tekrar yayınını araştırıyor.

Amazon Prime platformunda 53 milyonun üzerinde izlenen dizinin YouTube’da yayınlanmama sebebi merak ediliyor.

Dizinin resmi kanallarından edinilen bilgiye göre, Eşref Rüya ilk 4 bölümün ardından YouTube’a veda etti. Bu nedenle yeni bölümler YouTube üzerinden yayınlanmıyor.

Dizinin yeni bölümleri televizyon ekranlarından ve Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden izlenebiliyor.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nisan, Eşref'e duyduğu aşk ve nefret arasında bir çıkmaza giriyor. Bir yandan da Dinçer'in Eşref'e duyduğu nefreti fark eden Nisan, Dinçer'e doğrudan ilişkilerinde bir problem olup olmadığını sorguluyor.

Eşref ise hem ölümünü hem de hapse girmesini istemeyen kişinin kim olduğunu bulmaya çalışırken, "Eğer ben olmasaydım, imza atar mıydın?" sorusuyla Nisan'ın Dinçer ile olan anlaşmasının geleceği hakkında bir karar verme zamanının geldiğini gösteriyor. Peki, Nisan imza atacak mı?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.